「泰鼎綠色專案(Apex GREEN Project)」於4月下旬完成規劃中「泰鼎太陽能方案」第一期建置，每年預期可減少超過700噸二氧化碳年排放量。

為提高再生能源投入比例，為期三年之「泰鼎太陽能方案」預計將投入約1.4億泰銖預算建置太陽能光電系統，總裝置容量將擴充至8MW，在泰國擁有年平均日照近200天自然優勢條件下，年減碳量有望達7,000噸以上。

展望未來，不只要提高再生能源使用比例、選用具節能效益的機器設備，建築設計也將把節能與環境友善元素納入考量，董事長王樹木及執行長周瑞祥更簽署投入綠色能源發展及節能相關政策公告，展現本公司對於永續策略的重視。透過將永續策略融入工廠運行模式內，響應國際減碳趨勢，打造更全面性的綠色解決方案。

面對本世紀最重要的氣候變遷議題，本公司將積極推行「泰鼎綠色專案」，結合永續策略思考，擴大集團環境永續發展藍圖，從節能、發展再生能源、資源循環再利用等方面著手，全面拓展企業永續經營廣度，朝向資源永續與環境共好的目標持續邁進。