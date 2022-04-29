全球最大照明裝置製造商Signify周五公布，第一季核心獲利增加9%，表現超過分析師預期；同時因為對節能照明需求的增加，掩蓋了持續存在的供應鏈問題。

該飛利浦照明部門分拆出來的公司第一季銷售年增6.4%，為18億歐元；政府和企業持續強化對節能照明產品的需求，推進了整體銷售成長。

在2021年全年困擾該公司的零組件短缺和物流瓶頸的問題，目前繼續造成困擾；同時公司業績也受到中國疫情封鎖措施和俄羅斯入侵烏克蘭的影響。

執行長Eric Rondolat指出，在整個這些充滿挑戰的環境中，Signify在美國和其它大多數地區的專業銷售通路中，繼續看到強勁的發展趨勢。

執行長仍預計今年銷售增加3%至6%，前提是中國市場和全球供應鏈問題不會進一步惡化。

Signify第一季核心利益為1.87億歐元(約1.97億美元)，年增9%，優於預期。

公司此前編製的分析師預期，第一季核心利益應為1.73億歐元，銷售為17億歐元。