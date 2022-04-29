華爾街股市主要指數今天收高，因臉書（Facebook）母公司Meta Platforms財報優異，提振科技股和成長股表現，也抵銷了投資人對美國首季經濟萎縮的疑慮。

道瓊工業指數上漲614.46點或1.85%，以33916.39點作收。

標準普爾500指數勁揚103.54點或2.47%，收4287.50點。

科技股那斯達克指數大漲382.60點或3.06%，收12871.53點。

費城半導體指數揚升161.45點或5.58%，收3056.36點。（譯者：楊昭彥）1110429