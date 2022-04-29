處理器大廠英特爾29日召開法人說明會，第一季營收及獲利略優於原先預估，但第二季業績展望則低於市場預期，英特爾表示，俄烏戰爭、中國疫情封城、升息及通膨等外在變數拖累了個人電腦（PC）銷售，OEM廠庫存調整會延續到第二季。

英特爾第一季合併營收184億美元，較去年同期減少1％，毛利率年減5.7個百分點達53.1％，每股淨利0.87美元，與去年同期相較下滑35％，但財報數字略優於今年初的業績預估。

不過，英特爾第二季展望則低於市場預期，季度合併營收預期達180億美元低於第一季表現，與去年同期相較亦下滑3％，第二季毛利率預期會年減8.8個百分點降至51％，每股淨利預估為0.70美元，與去年同期相較將下滑49％。

英特爾對下半年則維持樂觀看法，在外在環境變數消散後，下半年包括PC或伺服器等銷售將逐步轉強。英特爾維持今年760億美元營收目標不變。