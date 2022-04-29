出生在馬來西亞的DJ藍星蕾（Amber Na）五官甜美，又擁有沙漏型S曲線和E級上圍，過去因一張辣照走紅，被粉絲封為「平交道女神」。最近她結束無緣和具俊曄對決的夜店DJ表演後，依舊常在IG分享現況，昨(28日)她曬出自己晚餐吃燒烤的照片，可見她低胸小背心上身，完全撐不住雄偉上圍，呼之欲出的情景讓網友眼睛大吃冰淇淋。

先前大S老公具俊曄在台北獻出身為台北女婿後的DJ首秀，本來有望和受邀在另一家夜店同時段表演的藍星蕾打對台，但因疫情影響，具俊曄的表演被迫延期一周，而藍星蕾當晚依原訂計畫上場，人氣居高不下，而她當晚披著一頭黑色長髮、身穿粉紅色運動Bra現身，依舊High翻粉絲。

本月初藍星蕾宣布要回台灣繼續工作，她在IG透露不在台灣這段時間超忙，飛了許多國家表演，到美國時還進醫院兩次，原來是因為確診了新冠肺炎，「公司決定隱瞞大家，但別擔心我現在很健康」，並表示自己會更努力去工作，期待今年在台灣的工作計畫。

藍星蕾文末還寫下，自己未來不僅會登台表演，還有發行個人單曲的計畫，「大家要多支持喔！你們的支持永遠是我前進的動力」。昨她則在IG曬出到居酒屋吃燒烤的照片，穿著緊身細肩帶背心的她貼心詢問粉絲：「吃了嗎？」，引來眾人回應：「You are beautiful day after day」、「美女我也想吃」、「等妳一起」、「可以近距離欣賞妳就好了」。