台北松山意舍酒店高樓景觀餐廳「Que原木燒烤餐廳」推出母親節美饌企劃，4月29日至5月8日期間，午晚餐時段推出「寵愛媽媽四人分享餐」，有波士頓活龍蝦、原木燒烤牛豬羊大拼盤、前菜、廣島牡蠣沙拉及母親節限定蛋糕等，集結多道創意佳餚與人氣海陸料理，四人分享餐價格新台幣6880元+10%。4月30日至5月1日、5月9日至5月10日雙周末期間，早午餐時段預訂母親節四人分享餐，即可以490元加購假日吃到飽沙拉吧，Que餐廳再招待一位媽媽免費享用沙拉吧。

針對母親節，「Que」餐廳主廚將整隻波士頓活龍蝦以最天然的原木燒烤料理方式，火烤出食材本身的鮮甜味，飽滿龍蝦肉，彷彿在舌尖跳舞。主餐還有十分澎湃的原木燒烤大拼盤：美國皇后牛排14oz、雲林帶骨豬排 10oz、紐西蘭法式羊排10oz，三種火烤過後的肉品，表面焦脆，肉質柔嫩多汁，份量十足，陪伴媽媽一起享用暖胃又暖心。

精緻的前菜包含抗氧化蔬果「香烤無花果綠籚筍及白花椰」、開胃的「酥炸廣島牡蠣凱薩沙拉」、現煮蘑菇濃湯，以及現烤時蔬盤等等，甜點則有「草莓香草奶油蛋糕」，以香草磅蛋糕為主體，再加入大量新鮮莓果，果香濃郁，口感綿密，表面以奶油霜漸層抹面，夢幻又精緻，絕對能討媽媽的歡心。Que餐廳提供6吋「母親節草莓香草奶油蛋糕」預訂外帶，售價900元，4月30日前預購更可享9折優惠！