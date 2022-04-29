美元28日晚間觸及20年新高，人民幣兌美元中間價29日則創近1年半的新低。人民幣兌美元中間價29日報6.6177，較28日報6.5628，跌549個基點或0.84％。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，29日展開人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率仍持穩在2.1％。這是逆回購規模連續第14日定在百億元，本周資金投放規模繼續完全對沖到期量。

路透統計，公開市場本周有500億元逆回購到期，25至29日每日均到期100億元。