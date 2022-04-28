波音（Boeing）第一季業績遠遠不及市場預期，拖累26日股價暴跌至17個月新低。首季淨損擴大逾一倍至12.4億美元，調整後每股盈餘虧損2.75美元，大幅遜於市場預估的損失25美分，營收下滑8.1％至139.9億美元，不及預期的160.2億美元。