波音首季業績疲軟 股價暴跌至17個月新低 03:112022/04/28 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 波音（Boeing）第一季業績遠遠不及市場預期，拖累26日股價暴跌至17個月新低。首季淨損擴大逾一倍至12.4億美元，調整後每股盈餘虧損2.75美元，大幅遜於市場預估的損失25美分，營收下滑8.1％至139.9億美元，不及預期的160.2億美元。 馬士基調升全年財測 估H2海運市場恢復正常 陸港股暴跌 上證指數失守3000點大關 恆生指數跌破2萬點 #億美 #股價暴跌 #首季 #波音 #新低 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》世豐首季EPS達1.51元 改寫同期高 10:232022/04/27 財經 《半導體》景碩Q1獲利攀峰 每股賺3.39元優預期 07:592022/04/26 財經 澳洲Q1通膨率創廿年最大增幅 央行下周升息機率大 12:442022/04/27 財經 毫不意外 美國空軍下一代預警機是波音E-7 16:552022/04/27 軍事 鷹爪功發威 油價跌6％ 金價四周新低 04:102022/04/26 財經要聞 韓國首季GDP季增0.7％ 略高於市場預期 11:052022/04/26 財經 《日股》憂心財報 日經創2周新低 16:592022/04/27 財經 《半導體》聯電Q1獲利攀峰 每股賺1.61元 17:402022/04/27 財經 憂心北京封城 陸股嚇跌 04:102022/04/27 財經要聞 代工大廠比亞迪電子 Q1淨利銳減近八成 21:552022/04/27 財經 國巨首季EPS達11.59元 Q2營收持續成長 17:322022/04/26 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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