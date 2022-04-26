國巨（2327）應外資券商邀請參加法說會，公布今年第一季財報，儘管第一季為傳統淡季，然國巨首季獲利達11.59元，寫下歷年同期新高紀錄，單季獲利重返1個股本以上。

國巨首季獲利達62.7億元，季增32.2％、年增21.1％；國巨預估，第二季營收可望持續成長，預估成長1～4％；第二季毛利率則有機會持平至小幅成長。

證交所去年EPS大賺12.36元 擬配7.2元雙創歷史新高
中租控股自結Q1稅後盈餘71.7億 每股EPS達4.94元
#國巨 #首季 #持續成長 #獲利達 #EPS