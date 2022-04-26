國巨首季EPS達11.59元 Q2營收持續成長 17:322022/04/26 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）應外資券商邀請參加法說會，公布今年第一季財報，儘管第一季為傳統淡季，然國巨首季獲利達11.59元，寫下歷年同期新高紀錄，單季獲利重返1個股本以上。 國巨首季獲利達62.7億元，季增32.2％、年增21.1％；國巨預估，第二季營收可望持續成長，預估成長1～4％；第二季毛利率則有機會持平至小幅成長。 證交所去年EPS大賺12.36元 擬配7.2元雙創歷史新高 中租控股自結Q1稅後盈餘71.7億 每股EPS達4.94元 #國巨 #首季 #持續成長 #獲利達 #EPS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 韓國首季GDP季增0.7％ 略高於市場預期 11:052022/04/26 財經 寶雅首季獲利5.05億、每股純益5.01元較去年減1元 17:272022/04/25 財經 太設9.8億元賣3樓層 貢獻EPS達2元 00:432022/04/26 財經 《半導體》景碩Q1獲利攀峰 每股賺3.39元優預期 07:592022/04/26 財經 疫情受惠股 宅配通東洋相對抗跌 04:102022/04/26 證券．權證 可口可樂Q1財報超出預期 維持全年財測不變 00:432022/04/26 財經 圓剛 3月EPS年增逾八成 04:102022/04/26 證券．權證 《半導體》旺宏Q1毛利率登同期次高、每股賺1.58元 17:192022/04/26 財經 寶雅股利11.1元 配發率6成 04:102022/04/26 證券．權證 力旺上季EPS 4.91元 創新高 04:102022/04/26 證券．權證 高雄打造半導體產業廊帶 將帶動薪資成長 17:432022/04/25 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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