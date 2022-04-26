旺宏(2337)周二盤後召開線上法說會，首季營收破百億元亦創歷史同期新高，毛利率雙增創單季歷史同期次高，稅後淨利為新台幣29.29億元，季減21%、年增220%；每股盈餘為新台幣1.58元，較去年第四季2元略降，仍較去年第一季0.5元大幅成長，每股淨值為26.86元。針對大陸清零政策、俄烏戰爭、長短料、大陸長江存儲切入蘋果NAND Flash問題表態回應。

旺宏(2337)公布內部自行結算之2022年3月份合併營收為新台幣42.57億元，月增17.5%、年增18%，已連續12個月創歷史同月新高。旺宏第一季合併營收為新台幣115.98億元，年增20.5%、季減20.26%，首季營收破百億元亦創歷史同期新高；第一季營業毛利為新台幣56.04億元，季減18%、年增70%，毛利率48.3%，季增1.1個百分點、年增14個百分點，創下單季歷史同期次高，若不計入存貨損失，毛利率達49.3%，多了一個百分點，均是相當不錯；營業淨利為新台幣32.18億元，季減21%、年增175%，營業利益率27.7%，季減0.4個百分點、年增15.6個百分點，其季減主要是因為員工酬勞增加，仍較去年第一季大幅成長。

旺宏第一季稅前淨利為新台幣34.06億元，季減16%、年增244%；稅後淨利為新台幣29.29億元，季減21%、年增220%；每股盈餘為新台幣1.58元，較去年第四季2元略降，仍較去年第一季0.5元大幅成長，每股淨值為26.86元。首季折舊費用及攤銷費用為新台幣11.23億元。本季營業活動之淨現金流入為新台幣28.51億元。本季資本支出為新台幣20.75億元，主要為廠房設施及機器設備採購。

首季業務，NAND型快閃記憶體、NOR型快閃記憶體及唯讀式記憶體(ROM)出貨分別佔營收淨額12%、59%及21%。NAND型快閃記憶體佔首季營收淨額12%，季減30%、年增23%；NOR型快閃記憶體佔首季營收淨額59%，季減10%、年增37%；唯讀式記憶體(ROM)佔首季營收淨額21%，季減40%、年減5%；晶圓代工事業群佔首季營收淨額8%，季增3%、年減7%。其中ROM受到任天堂遊戲熱絡激勵，法人預期今年與去年差不多。而NOR略降，只要是長短料的因素。

旺宏55奈米持續擴充更多市占，佔今年第一季出貨量的62%；而45奈米樣品將於今年第二季出貨。

旺宏配息相對業界較低，公司表示，需要擴廠等資金支持，而前幾年的1.5元，至今年的派發1.8元，公司提到，希望成長到2元，並維持長期穩定政策。

旺宏第一季法說會時表態，目前是看不到一片烏雲，但近月針對戰爭、疫情的不確定性，旺宏表示，日本、美國、歐洲市場仍順利，而大陸清零政策，對大陸經濟是有影響，大陸訂單減少，但台灣訂單反而增加，對公司影響不大，但區域影響是有的，以及長短料問題。公司長期營運來論，產能也會適當時候增加，相信今年有不錯成長。

旺宏也針對長江存儲已切入蘋果NAND Flash問題表態，公司對於打入蘋果供應鏈相對沒興趣，公司關注高品質而非僅是量大，對大陸公司決策沒意見也無意相互比較。