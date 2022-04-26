韓國央行26日公布首季國內生產毛額（GDP）經季調後季增0.7％，雖然明顯低於前一季的季增1.2％，但仍略高於市場預估的季增0.6％。

首季GDP成長幅度只有前一季的一半，主要受新冠疫情惡化拖累。除了迫使政府實施多項防疫措施外，也衝擊民間消費與企業投資。

與此同時，俄烏戰爭刺激通膨壓力持續飆升，也影響到韓國經濟表現，已令人憂慮其經濟復甦前景。

在首季GDP計算項目裡，包括服飾與休閒娛樂等服務性支下滑，令民間消費季跌0.5％。另外，營建業受疫情影響，導致該產業投資季跌2.4％，機具與運輸設備的製造業投資更萎縮4％。

但出口季增4.1％，主要是晶片與石化產品出口上升所帶動。進口季增0.7％，主要是原油進口金額增加所帶動。

韓國央行新總裁李昌鏞在公布GDP數據前曾警告，經濟成長情況可能進一步疲弱。長期來看，韓國經濟因人口老化與生產力下降而可能陷入停滯。