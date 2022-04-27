澳洲統計局27日公布首季消費者物價指數（CPI）年增幅度創廿年來最大增幅，核心CPI年增幅度也創12年來最大增幅。在通膨壓力大增之下，外界預期澳洲央行將在下周舉行的貨幣政策會議上，做出2010年以來首度升息的決定。

首季CPI年增5.1％，高於市場預估年增4.6％，為2001年來最大增幅，第四季CPI年增3.5％。扣除食物與能源的核心CPI年增3.7％，超過央行目標2％到3％區間，為2009年來最大增幅，第四季年增2.6％。

首季通膨壓力大增，主要是燃料價格、營建成本、原料短缺和人力不足等因素帶動。其中，運輸價格年增13.7％創1990年伊拉克入侵科威特以來最大增幅。

澳洲央行5月3日（下周二）開會，外界預期其升息機率極大。央行4月5日維持基準利率在0.1％的歷史最低水準不變。

央行自2020年11月把利率調降至0.1％後就維持到現在。

在通膨壓力不斷飆升之下，外界認為央行必須在下半年急速升息，才能抑制通膨壓力。