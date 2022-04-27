大陸國家統計局27日公布，2022年1至3月規模以上工業企業利潤增8.5％，較2021年第四季回落3.8個百分點，並且不同行業、不同類型企業間利潤分化明顯。
當中採礦業實現利潤總額年增長1.48倍；製造業實現利潤總額下降2.1％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額下降30.3％。
在1至3月，大陸規模以上工業企業實現營業收入人民幣（下同）31.27兆元，年增長12.7％；營業成本26.29兆元，增長13.5％；營業收入利潤率為6.25％，年下降0.24個百分點。
國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，首季減稅降費、助企紓困多措施旗下，工業企業利潤保持平穩增長。但外部輸入性通膨壓力加大，新冠肺炎疫情多點散發，給工業經濟平穩發展帶來諸多挑戰，企業生產經營困難增多。工業企業營業收入增長放緩，工業產銷銜接水平下降，企業庫存仍高，中小企業成本壓力仍然較大。
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