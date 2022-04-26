國巨公司今日公布2022年第一季度財務報告及營運成果，單季合併營收301.34 億元，較上一季增加 17.3％，並較去年同期增加 26.9％，為公司歷年來的單季次高紀錄；第一季度歸屬於本公司業主之合併稅後淨利為62.44億元，較上一季增加31.8％，並較去年同期增加24.7％，單季每股稅後盈餘11.59元。

第一季度毛利率為38.1％，季減1.9個百分點，並較去年同期減少 1個百分點；營業利益為74.87 億元，營業利益率為24.8％，較上一季減少0.9個百分點，並較去年同期減少0.6個百分點；非營業項目淨收入為5.69 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 5.34億元。

展望第二季度，由於國際局勢持續緊繃、IC零組件短缺未解，且中國昆山、上海地區靜默封城，導致物流交通影響原物料供給及出貨延遲，國巨公司將密切關注市況，審慎應對業績及營運展望。