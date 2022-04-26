友達公布2022年第一季財報，合併營業額為815.3億元，較前一季減少12.4％，歸屬母公司業主之淨利為51.6億元、相比上季腰斬，基本每股盈餘為0.54元。
回顧第一季，友達表示，適逢產業傳統淡季，再加上烏俄戰爭、通貨膨脹等因素對終端消費市場的衝擊，面板價格持續滑落，公司出貨面積亦較上一季減少，導致公司單季營收為815.3億元，較上季衰退12.4％。獲利表現亦受到營收衰退之影響，營業淨利為53.0億元，全年歸屬母公司淨利為51.6億元，均較上一季減少。
其他財報數字來看，友達第一季合併營業額為815.3億元，毛利率為14.3％營業淨利53.0億元，歸屬母公司淨利為51.6億元，基本每股盈餘為新台幣0.54元。
展望第二季，預期市場仍受諸多不確定因素干擾，影響程度尚待觀察。面對高度不確定性，公司將靈活調整營運策略，並持續推動「雙軸轉型」，投注更多資源於高階、商用、高度客製化的產品，以及垂直整合的解決方案，致力提升產品價值，以追求長期穩健的營運成果。
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