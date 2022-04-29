美系外資在立積(4968)法說會後出具最新研究報告，認為立積第二季、第三季營收將呈現逐季成長的趨勢，維持加碼評等、目標價290元。

美系外資表示，立積第一季營收8.63億元、季增加6%、年減少50%，表現略優於預期，這要歸功於聯發科(2454)更穩定的WiFi SoC 供應，毛利率為25.4%，每股收益為0.04元。預計立積第二季收入將增長20~25% 另外，第三季仍將持續有25~30%的季增長。

美系外資表示，預計立積第二季每月的單月營收會達3~3.5億元，換言之，第二季營收有機會達10億元大關，立積認為博通的主晶片供給改善會在第三季看到，預計將對立積營收帶來成長動能，預計立積到第三季營收將看上13.6億元。

立積董事會也通過發行國內第一次無擔保轉換公司債(CB)，外資表示，立積宣布發行3億新台幣CB，170萬新股募集資金將用於營運資金並投資於研發，以昨日收盤價算，這將導致3.6%的股份稀釋，現階段維持立積2022年、2023年每股收益預估不變，分別為5.78元、11.24元，並維持加碼評等、目標價290元。