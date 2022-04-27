英國倫敦金屬交易中心（LME）銅現貨及3個月期貨行情雖連續2天雙雙跌破1萬美元大關，大亞電線電纜去年合併營收及獲利雙雙改寫歷史新高，董事會剛決議每股合計配發現金及股票股利0.95元，跨足太陽能電廠建置及儲能系統等綠能產業進入收割期，今(27)日下跌0.85元而以29.10元開出，買盤敲進，股價翻紅達30.20元，目前股價下跌但相對抗跌。

大亞去年合併營收攀升至274.59億元、本業獲利15.07億元，淨利歸母公司14.09億元、EPS為2.3元，雙雙創歷史新高。25日董事會決議美股配發現金股利0.35元、股票股利0.60元，合計配發股息及股利0.95元。

大亞因國際銅價居高不下、台商回流投資建廠，對電力線纜需求增加，3月合併營收26.47億元、年增9.84％；第一季合併營收67.43億元，年成長10.88％。

大亞2020年併購大同集團旗下志光能源位於台南七股漁電共生太陽能電廠案場，第一期建置容量85MW預計2022年10月掛錶，第二期建置容量35MW至40MW，預計2023年第一季掛錶，大亞預估，2023年太陽能電廠總建置容量250MW，發電年收入預估15億元。

此外，大亞集團儲能系統是透過偕同科技，提供用電大戶儲能的服務，參與台電電網級輔助服務平台交易，以每年建置25MW儲能系統為目標，提供工業級儲能、電網級儲能，積極布局用電大戶除能與輔助服務除能，已簽約場域約18MW，開發中場域30MW。大亞表示，大亞未來儲能系統建置目標為100MW，2022年先完成20MW儲能系統建置。

銅庫存下降，LME銅現貨26日收盤價9,863.50美元，上漲79.7美元，漲幅0.81％；3個月期貨收盤價9,860.0美元，上漲91美元，漲幅0.93％，與去年同期相當。市場預期，只要電子業客戶對漆包線提貨意願未減，大亞4、5月營收不至於衰退。