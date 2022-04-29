北市啟動快篩陽綠色通道 新北：各大醫院都已在做 16:052022/04/29 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市啟動快篩陽綠色通道 新北：各大醫院都已在做。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市啟動快篩陽性綠色通道，新北市衛生局長陳潤秋今表示，各大醫院都已經在做分流綠色通道，對於快篩陽性者，有的是用時間分流，有的則是透過動線分流。 北北基桃醫院體系已癱瘓 醫曝4點不改：必爆炸 黃珊珊：北市即將達單日5萬例 15％急性病房轉專責病房 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #綠色通道 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 柯文哲提快篩陽視同確診 侯友宜：未來一定要走的路 13:192022/04/28 生活 疫情嚴峻道安會報改採視訊 侯友宜：市民平安最重要 13:102022/04/29 生活 台中市教育局長楊振昇 驚傳快篩陽性 14:482022/04/29 生活 北市今啟動綠色快篩通道 快篩陽性可至聯醫中興院區 13:452022/04/29 生活 新北居家照護三階 620基層診所加入 04:102022/04/29 地方新聞 宜蘭＋180 校園增39師生確診 兒童莫德納5／9開打 15:572022/04/29 生活 北市暫緩畢旅 台中停課改7天 04:102022/04/29 生活新聞 北市近千學童染疫 議員嗆把教育局長送監院 04:102022/04/29 生活新聞 新北＋4095 社區陽性率達13.92％ 侯友宜：確診數會再升 15:452022/04/29 生活 石破天驚！陳時中最新民調「跌落神桌底」 本尊吐12字感言 15:552022/04/29 政治 周圍朋友都確診！游淑慧坦言非常恐懼 曝第一線醫護快撐不住了 15:322022/04/29 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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