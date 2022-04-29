北市啟動快篩陽性綠色通道，新北市衛生局長陳潤秋今表示，各大醫院都已經在做分流綠色通道，對於快篩陽性者，有的是用時間分流，有的則是透過動線分流。

北北基桃醫院體系已癱瘓 醫曝4點不改：必爆炸
黃珊珊：北市即將達單日5萬例 15％急性病房轉專責病房
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