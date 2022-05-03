第18屆《遠見雜誌》CSR暨ESG企業社會責任獎於(3)日舉辦頒獎典禮，玉山金控榮獲「綜合績效-金融保險業」楷模獎，子公司玉山銀行以「玉山科技聯隊AI人才培育計畫」獲得「傑出方案-人才發展組」首獎，顯示玉山長期深耕永續發展及人才培育的具體成果，深受評審的肯定。

玉山金控永續長陳美滿表示，玉山秉持成為世界一等的企業公民的願景，致力將ESG結合金融本業，接軌國際永續制度，擘畫具體且可執行的永續發展藍圖。為實踐聯合國氣候變遷綱要公約第26次締約國大會（COP26）目標，玉山已立下2050年達到淨零碳排的目標，於今年2月成為台灣第1家、亞洲第2家完成SBT目標審查的金融業，4月更進一步成為亞洲首家銀行承諾於2035年全面撤煤。此外，玉山透過ESG永續連結貸款、綠色債券、零碳信用卡等永續金融產品，以及提供顧問式的永續諮詢服務，發揮金融影響力，攜手顧客一同邁向永續經營。

人才是先行指標，也是關鍵指標。面對數位轉型的趨勢，規劃完整的科技聯隊培育計畫、健全的職能發展，建立程式語言、資訊安全以及機器人流程自動化(RPA)等教育訓練課程，賦能玉山人數位科技力，將科技與金融緊密結合，培育出具科技力的金融人才。《遠見雜誌》表示，玉山在人才發展從文化出發，強調賦能員工，因應產業變化加強AI知能，系統化培育，制度完整，結合商業成果，玉山培育AI科技人才具有成效，榮獲「人才發展組」首獎殊榮。

玉山邁入第4個10年，將持續聚焦「壯大海內外經營、金融科技領航、強化三道防線」三大策略主軸，並以「ESG永續發展」為使命，面對最急迫的環境永續與氣候變遷議題，玉山期望透過金融的力量，結合更多志同道合夥伴的力量，一起邁向永續美好的新未來。