六福旅遊集團今（3）日勇奪《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎，成為歷年首次獲獎的觀光業者。六福旅遊集團副董事長賴振融表示：「六福成功連結動物保育與本業，除犀牛繁育成果豐碩，也矢志打造動物保育大平台，成立台灣各地區域型保育救傷基地，未來仍將以台灣為起點，放眼國際，以實際行動回饋社會，創造人與自然、人與動物共榮共好的環境。」

今年遠見CSR暨ESG獎「傑出方案」依據專案主題分為七組。共有123企業、228參賽件數角逐，六福長年推動環境永續，並致力動物保育及環境教育，旗下六福村野生動物園更有亞洲首屈一指的犀牛繁育基地，繁育成果傲視全亞洲，吸引多國專家前來交流取經，為促進犀牛血源豐富化，展開「台日犀牛交流」計劃，於去年完成台灣史上大型瀕危動物輸出，成功將犀牛艾瑪送抵東武動物公園，寫下台日動物外交歷史新頁。四月底更喜獲新生犀牛，是近年唯一誕生的女寶寶，很快將公開亮相。

六福結合自身商務資源、員工核心職能，在營運據點規劃各式環境教育遊程，向大眾推廣環境永續，將旅遊事業、公眾與企業永續經營緊密地結合，至今已服務超過1100萬人次，本次以「台日犀牛交流」計畫拿下遠見CSR暨ESG「環境友善組」楷模奬。

「台日犀牛交流」與全球生物永續視野同步，吸引國際媒體大幅報導，包括BBC、法新社、美聯社、日本中央社等，向世界展現台灣有企業能做到長期被亞洲國家忽略的瀕危動物復育，報導被翻譯多達14種語言，吸引超過45萬人關注。