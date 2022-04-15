（浪漫客庄協會攜義美食品，特選「六福淺山農場」友善農法栽種南瓜，推限量南瓜芝士塔。圖／台灣浪漫客庄旅遊發展協會提供) 台灣浪漫客庄旅遊發展協會首度跨界攜手，與義美食品公司合作推出「南瓜芝士塔」，本著「取之在地，用之在地」精神，特別選用關西在地「六福淺山農場」的優質特選南瓜，以友善農法、零農藥、零化肥栽種，並以環境永續為目標，生產作物讓消費者都能安心地享用，南瓜富含β-胡蘿蔔素、維他命C和E，每顆「南瓜芝士塔」皆為師傅親手製作，吃起來口感濕潤綿密、散發濃郁乳酪香氣，滿足乳酪重度愛好者的挑剔味蕾，6吋售價450元，民眾可直接前往關西六福莊商店、六福村哈比屋商店、義美實體門市購買外，也可至線上的「六福美饌」美食網站、六福村線上商店、「義美安心購」網站下訂，品嚐美味還能響應環境永續循環的美好願景。台灣浪漫客庄旅遊發展協會推動客庄文化與觀光，促地方產業跨域整合與觀光產品開發，以協會的資源整合力結合地方創生的設計力和產業品牌的策劃力，來協助不同單位共創，用不同的模式在各個景點、旅遊行程中，推出各種新興的文化創生旅遊體驗，將自己的日常轉換成值得旅客體驗的感受和氛圍，讓觀光走入生活，潛移默化地讓大家感受到客家文化的價值，打造具高度國際競爭力的台三線觀光廊道，進而促進台三線產業升級，達到創造地方產值的目標。