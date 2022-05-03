造紙大廠正隆（1904）致力「資源全循環」，從原料到廢紙回收再利用，搭配整體通路與科技系統設計，輔導前端回收商，共同創造永續生態系，透過全方位出擊，為台灣年減碳達1,040萬公噸，今年再度獲頒遠見雜誌CSR暨ESG企業社會責任的「循環永續楷模獎」。

正隆董事長鄭舒云表示，正隆重視企業永續治理，起心動念於追求產業和社會之間的良善循環，積極推動「S.M.A.R.T.低碳智紙」，布局循環經濟綠色營運，從低碳產品、創新應用、責任生產、員工發展及社會共融等各面向，達成減碳目標。

正隆近年積極「從傳統製紙走向低碳智紙」，透過規模再生技術與數位轉型，整合產品、能源、水等三大資源全循環，以高達92.7％的回收紙再生率，92.4％的廢棄物資源化，96％的水資源循環，每年貢獻減碳1,040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園吸附量，廢棄物再生規模全台第一。

正隆年處理回收紙量居業界之冠、達180萬公噸，不僅最大程度幫助台灣廢棄物去化能力不足困境，減輕9.1座木柵焚化爐廢棄物處理量，更藉由資源循環利用，提供市場綠色商品，間接減少森林砍伐所造成的棲地破壞，約等同保留6,000座大安森林公園，為地球再造二次森林、維護環境生物的多樣性。

另外正隆強調Less is More（以少創多），自2018年啟動回收供應鏈轉型升級輔導，攜手國內多家合作回收業者推動源頭分類、適性分流，一條龍落實低碳減塑。計畫推動至今已嘉惠超過90家回收商，成功減量五成島內回收紙品夾雜的生活廢棄物。

在優化回收價格幫助中小型回收廠轉型的同時，也讓分離雜質適性轉化為綠能燃料棒、環保磚等附加產品，擴大綠色商機，並將收益回饋於一線資收個體戶關懷，創造社會善的美好循環。

同時，正隆也超前部署全台首家紙容器完全再生處理廠，緩解疫後紙餐盒暴增亂象，今年更將複製成功經驗，於大園增設再生白漿產線，擴大紙容器再生全循環，並在竹北廠引進全台最高效能生質熱電系統加大利用低碳循環綠能燃料，以低碳綠能雙循環啟動社會有感的永續美好。