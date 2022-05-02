（更新停電戶數）台北市士林區部分區域今晚無預警停電，讓不少居民紛紛上網回報，確認停電狀況，因為天氣不炎熱，也有人推測停電原因又是「動物誤觸」導致，台電稍早也回應，是設備故障導致2288戶停電，僅剩32戶搶修中。

士林區發生停電事件，不少受影響的民眾在臉書社團「靠北天母幫」發文抱怨，「有聽到『蹦』一聲」、「還沒夏天就停電」、「忠義街沒停電」、「德行東路190巷這邊停電」，也有人好奇這次是哪種動物釀禍，「天母山區猴子多，猴子正在害怕背黑鍋」、「松鼠懷懷（壞壞）又咬咬啦」。

台電表示，晚間7時51分，因設備不良導致饋線跳脫，造成台北市士林區士東路、忠誠路二段、芝玉路、德行東路、仰德大道一段等一帶共2288戶停電。事發後台電已派員前往現場搶修，至晚間8時15分已復電2183戶，至8時48分復電53戶，至晚間9時25分再復電20戶，目前停電32戶，持續搶修中。