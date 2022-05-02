受到鋒面通過帶來降雨，讓北台灣溫度明顯下降，加上2號勞動節補假，許多人因此不用上班，讓2日用電量比平常上班日顯著下降，台電預估供電燈號亮出供電充裕的綠燈。

台電預估2日最高用電3,080.0萬瓩，比起上周大減600萬瓩，尖峰使用率降至89％，最大供電能力3,422.3萬瓩，預估尖峰備轉容量342.3萬瓩，備轉容量率11.11％，供電燈號轉為供電穩定的綠燈，一掃上周連續亮黃燈的情況。