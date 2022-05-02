下雨+勞動節補假 2日供電亮綠燈 11:522022/05/02 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到鋒面通過帶來降雨，讓北台灣溫度明顯下降，加上2號勞動節補假，許多人因此不用上班，讓2日用電量比平常上班日顯著下降，台電預估供電燈號亮出供電充裕的綠燈。 台電預估2日最高用電3,080.0萬瓩，比起上周大減600萬瓩，尖峰使用率降至89％，最大供電能力3,422.3萬瓩，預估尖峰備轉容量342.3萬瓩，備轉容量率11.11％，供電燈號轉為供電穩定的綠燈，一掃上周連續亮黃燈的情況。 連日天氣炎熱 供電燈號續亮黃燈 五一勞動節 侯友宜與網紅黑龍一同呼籲重視工安 #萬瓩 #勞動節補假 #台電 #供電燈號 #綠燈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 勞動節起最旺生肖TOP5 貴人出手事業一飛沖天 09:562022/05/01 運勢 勞動節連假台南市住宿6成滿 業者：成績已開心 14:372022/05/01 生活 陸設紅綠燈 引導資本發展 04:102022/05/01 全球財經 台鐵5／1臨時班表出爐 18班列車一次看 11:162022/04/30 生活 迎接勞動節 屈臣氏祭出身心照顧對策 09:062022/04/29 生活 台鐵五一勞動節不加班 警加強交通疏導管制 14:392022/04/29 社會 另類歡度勞動節 全國模範勞工蘇竣明攜子行「繕」傳愛 18:002022/05/01 生活 勞團提四訴求 基本工資漲足2.8萬 04:102022/04/29 金融．稅務 16個月首見 製造業燈號轉黃藍燈 04:102022/04/30 財經要聞 近11個月漲1倍 電業天然氣再漲2成 電價凍末條 04:102022/05/01 財經焦點 實質薪資負成長 職場幸福少1分 04:102022/05/01 財經焦點 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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