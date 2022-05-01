台南市勞工局做工行善團電氣工會志工蘇竣明（左）今年獲得全國模範勞工，他的母親劉阿娥（右）也獲台南市模範勞工的母親。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市勞工局做工行善團行「繕」不分節慶日，在屬於自己的日子「51勞動節」，繼續賣力為弱勢族群修屋。（台南市政府勞工局提供／張毓翎台南傳真）

台南市勞工局做工行善團電氣工會志工蘇竣明，今年獲得全國模範勞工，而他母親劉阿娥也獲台南市模範勞工的母親，昨日蘇竣明陪同劉阿娥領獎後，今日則帶著25歲的兒子蘇揚智，一起到關廟區修繕案家當志工，以行「繕」傳愛的方式，歡度勞動節。

台南市勞工局做工行善團行「繕」不分節慶日，在屬於自己的日子「51勞動節」，繼續賣力為弱勢族群修屋，志工們兵分3路，分別前往安南區、關廟區進行修繕，以及二手家具倉庫進行家具整修；其中，安南區的修繕工程在今天全部完工，案家滿心感謝。

位在安南區海中街的鄭姓案主，育有2名子女，案妻每隔一段時間需住院化療，一家人居住在屋齡50年的老宅，案家限於經濟因素無力自行修繕，在做工行善團志工團隊協助下，修繕作業終於大功告成，迄今做工行善團已完成第176戶弱勢家庭房屋修繕。

勞工局長王鑫基提到，做工行善團今天也前往關廟區一個案家修繕，其中一位志工蘇竣明，昨日陪同母親領獎本市勞工模範母親，今日則帶著兒子到關廟修繕，來慶祝屬於自己的節日，使51勞動節更具獨特的意義。