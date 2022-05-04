以經營手搖飲品牌「歇腳亭」崛起的聯發國際(2756)董事會通過2022年首季財報，受惠美國市場成長強勁，首季合併營收1.68億元、歸屬母公司稅後淨利0.2億元，雙雙改寫同期新高，每股盈餘（EPS）1.2元。

聯發國際2022年首季合併營收1.68億元，雖季減17.08％、仍年增0.14％，創同期新高，毛利率「雙升」至54.78％新高，惟營益率「雙降」至15.62％，仍創同期次高。歸屬母公司稅後淨利0.2億元，雖季減35.7％、但年增達33.53％，亦改寫同期新高，每股盈餘1.2元。

聯發國際表示，公司鎖定毛利率較高的美國市場深耕發展，靠著穩健展店配合複數店設立、意即同一加盟主開設超過2家店策略下，有效降低營運成本、提升單店獲利表現，亦同步提升公司整體營運表現。

聯發國際總經理賴柏宇表示，為了深耕全球最大消費市場的美國，公司持續透過數位科技與當地消費者溝通，包括與美國最大評論平台Yelp和外送業者Grubhub合作，以此提升消費者的滿意度和客單價，持續深化品牌價值。

展望後市，由於「與疫情共存」在美國市場已漸成共識，在美國連鎖茶飲市場已站穩領導地位的聯發國際，今年將持續在美國積極展店，由目前的22州拓展至25州，全年目標新展逾40家新店，法人樂觀預估隨著全球店數增加，聯發國際業績可望逐季成長。

同時，看準全球消費力道持續回穩、加上夏季向來為冷飲旺季，聯發國際首季與科威特和埃及合作夥伴完成簽約，其中，科威特將在第三季一舉開出2家門市，預期在進攻高毛利市場後，可望進一步挹注營收和獲利成長動能。