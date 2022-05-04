陸軍向美國採購的M109A6自走砲案，是拜登政府首項對台軍售案，但這項軍售案近日生變，美方稱是因俄烏戰爭排擠到產能所影響。對此，東海大學通識中心教授潘兆民表示，其實是因美國有求於大陸，為了避免過於刺激才會有此決定。

據港媒《中評社》報導，潘兆民指出，這項軍售案早在川普任內就在進行，是規劃多時的一項軍售案，突然稱因為產能遭到排擠而延遲，難以讓人相信，且該軍售案當初還是美方協助規劃的，就算因為產能受到排擠，要一直到2026年才能提供也相當離奇。

潘兆民認為，之所以會突然有這樣的變動，最主要的原因可能與拜登將在5月下旬展開的亞洲行有關！潘兆民指出，拜登此行有2目的，第1是將戰略焦點轉移到亞洲，串聯印太區域盟國；第2則是遊說印太國家響應由美國所主導的「印太經濟架構」（IPEF），若在此基礎再加上對台軍售，會過分刺激到北京，因此這項軍售案才會有所變動。

此外，潘兆民指出俄烏之間的衝突持續太久，讓美國能夠獲取的戰爭紅利有限，甚至衝擊到美國的經濟，進而影響今年年底將要登場的期中選舉，美國很可能需要大陸協助調停俄烏衝突，有求於大陸。