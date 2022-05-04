遠傳(4904)今日召開法人電話說明會，首季每股賺0.71元、年成長28.4%，多項財務指標均超越財測，展望第二季，遠傳表示，除持續衝刺年底5G用戶滲透率3成的目標外，也會全力配合主管機管審議與亞太電(3682)之合併案，盼能如預期發揮預估綜效。

遠傳第一季合併總營收為219.04億元，年成長率達5.1%，連續六季正成長的佳績。合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為75.67億元，創下2018年Q4以來新高，受惠於電信本業與新經濟獲利成長、精實營運並極大化投資效益，年成長率達11.3%，達成連續四季正成長。稅後淨利為23.25億元，每股盈餘(EPS)為0.71元，年成長率28.4%。2022年第一季營收、合併EBITDA和EPS皆超越財測目標，分別為101.4%、101.9%和104.1%。

遠傳自2020年第三季推出5G以來，行動通訊業務持續上揚，2022年第一季行動服務營收年成長率達2.3%，且連續六季正成長，5G續約用戶資費平均提升超過20%，挹注客戶每月平均貢獻度(ARPU)連續13個月正成長，目前遠傳5G用戶數穩健攀升，滲透率突破25%，穩定邁向年底超越30%的目標。

遠傳推動數位轉型持續發酵，新經濟營收延續強勁成長力道，第一季新經濟營收年成長率達27.2%，營收佔比高達18.4%，多項重要業務維持高成長；資通訊業務營收年成長幅度達39%，其中雲端服務營收較去年成長66%、物聯網服務營收年成長率達84%。個人數位服務同樣延續成長動能，friDay購物行動商務營收年成長率達23%、個人用戶物聯網服務營收年成長率達122%。

展望第二季，遠傳將全力衝刺電信本業成長、擴大新經濟事業佈局，深化顧客關係、並提升用戶整體價值。此外，遠傳將全力配合主管機關對合併亞太電案之審核程序，期待發揮全方位合併綜效。