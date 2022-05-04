環球音樂集團(UMG)周二公布第一季銷售優於預期；訂閱和串流的營收大幅成長20%，大力推進集團整體表現。

UMG為全球三大唱片音樂公司，僅次於索尼音樂和華納音樂。UMG預計，由Spotify帶動的串流音樂風潮將持續下去，並將重振音樂產業的榮景。

集團執行長Lucian Grainge在聲明中表示，由於在藝人、地理區域和音樂格式上的優勢，集團第一季表現引人注意。

環球音樂的代表性藝人有Taylor Swift、Billie Eilish，和南韓的防彈少年團(BTS)。

該公司表示，上季的暢銷產品包括迪士尼原聲帶《Encanto》的發行、日本藝人團體King & Prince、美國的肯威(The Weeknd)、日本藝人藤井風和日本高中生歌手Ado。

第一季營收年增22%，來到22億歐元(約23億美元)，串流媒體的營收增加25%，訂閱收入增加18.3%，抵銷了下載量下跌的影響。

而由於獲利率略微下滑，核心利益從3.96億歐元僅增加到4.55億歐元，然符合預期。

除了從Spotify和Apple Music獲得訂閱營收之外，UMG也與社群媒體平台例如抖音和YouTube達成營收共享協議，讓平台可以使用旗下藝人音樂，但是相關條款細節不公開。

UMG在去年9月從法國威旺迪(Vivendi)媒體集團分拆出來，並在阿姆斯特丹上市。股價從最初上市的18.5歐元一度漲到25歐元，後來有所回落。

UMG股價在2022年至今下跌約9.5%，在周二則收漲1.32%，報22.21歐元。