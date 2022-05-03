歐盟反壟斷監管機關指控蘋果公司限制競爭對手使用其行動錢包的通訊技術，這家美國消費電子大廠恐將因此面臨巨額罰款，甚至可能被迫向競爭對手開放其行動支付系統。

這是歐盟第二度控告蘋果違反壟斷規定。去年在Spotify投訴之後，歐盟監管機構指控蘋果破壞音樂串流媒體市場的競爭。

周一蘋果股價小漲0.20%，收在157.96美元，盤中一度跌近3%。

歐盟執委會周一宣布已經向蘋果發送「異議聲明書」（Statement of Objections），詳細說明蘋果如何濫用其在iOS設備行動錢包市場的主導地位。

歐盟執委會並表示，蘋果的反競爭行為可以追溯到2015年推出Apple Pay時。在歐洲已有2,500多家銀行，以及250多家金融科技公司和非實體銀行使用Apple Pay。

本案涉及蘋果用於行動錢包的近距離無線通訊（NFC）技術。

蘋果表示將持續配合歐盟調查。

儘管歐盟開出的罰款很少到頂，但蘋果仍可能面臨高達其全球營業額10%的罰款，以蘋果去年營收估算將高達366億美元。

此外，歐盟名為「數位市場法」（Digital Markets Act）新科技業規範將於明年上路，這可能迫使蘋果開放其封閉的生態系統，否則也將面臨高達其全球營業額10%的罰款。