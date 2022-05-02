蘋果公司2日遭歐盟反壟斷機構發「異議聲明」指控，濫用iOS系統行動錢包在市場的優勢地位，限制競爭對手使用其NFC晶片技術，獨厚自家行動支付服務Apple Pay，蘋果恐因此面臨歐盟鉅額罰款，被迫向對手開放其行動支付系統。蘋果強調Apple Pay只是歐洲消費者眾多選擇之一，會繼續與歐盟執委會溝通。