Apple Pay涉壟斷 蘋果恐被歐盟開罰 22:242022/05/02 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蘋果公司2日遭歐盟反壟斷機構發「異議聲明」指控，濫用iOS系統行動錢包在市場的優勢地位，限制競爭對手使用其NFC晶片技術，獨厚自家行動支付服務Apple Pay，蘋果恐因此面臨歐盟鉅額罰款，被迫向對手開放其行動支付系統。蘋果強調Apple Pay只是歐洲消費者眾多選擇之一，會繼續與歐盟執委會溝通。 柏克夏首季獲利腰斬 大買雪佛龍 非洲智慧機市場 大成長時代來了 #系統 #Apple #蘋果 #歐盟 #壟斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 塞爾維亞大秀 中國製FK-3導彈 04:102022/05/02 焦點新聞 德不再反對禁俄石油 美允援歐天然氣 04:102022/04/30 焦點新聞 YouBike還車未成續扣款單次付費破千暴增 04:102022/05/01 地方新聞 歐盟碳關稅明年試跑 立委：農產單獨品項減碳認證和指標須提前作業 11:102022/05/02 生活 歐盟擬最快5／4提案禁俄油 匈牙利表態會否決 10:522022/05/02 國際 塞爾維亞大秀中國防空導彈 同場展示法俄軍火表態平衡外交政策 17:422022/05/01 兩岸 歐盟禁運俄油 德鬆口不反對 04:102022/04/30 全球財經 制裁失靈 歐盟狂買俄國能源 04:102022/04/30 全球財經 雲林1日確診增140人 連2天突破百人 暫停醫院探病至月底 17:422022/05/01 生活 iPhone最後會低頭！全球爆Type-C狂潮 這6家台廠賺到了 20:252022/05/01 財經 居隔理賠 產險業將啟動實質審查 04:102022/04/30 金融．稅務 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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