受到上海封控、物流困難的影響，部分訂單出貨遞延，和勤(1586)4月營收1.72億元，年減16.06％；累計前4月營收8.94億元，年增7.43％。和勤表示，公司一直維持正常生產，目前運輸已經恢復，預期營收將回到成長軌道。

和勤4月兩大業務的營收分別為：汽車零件1.14億元，佔比66.32％；硬碟機構件（VCM Plate）0.50億元，佔比29.18％。汽車零件需求仍旺、硬碟零件穩定出貨，不過上海封控延長，4月份和勤上海客戶的訂單以及經由上海港出口的訂單，均因為物流困難出貨遞延，影響時間達2周以上，雖然進入上海的物流在4月下旬逐漸恢復，但運力仍不足，對4月營收的影響較預期高。

目前除了上海的物流仍然緊張之外，各地運輸都已經恢復，和勤的嘉興和新廠生產、交貨都正常，出口訂單已改由寧波港出口，短期僅剩上海物流因素，會對5月營收有影響。美系電動車大廠訂單仍是按規劃增量，出貨給上海廠的部分，5月仍會有物流緊張影響，預期6月完全恢復正常；歐洲廠與美國廠的部分，則不受影響。