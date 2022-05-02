台北市各區級關懷中心5月1號進駐人數有355位，居家照護人數有5922位，有確診民眾反應已上大平台回報，但家人沒收到居隔通知，造成職場請假困難。台北市副市長黃珊珊強調，接到簡訊要儘速填報，上網回報速度會影響居隔書開立快慢。

黃珊珊表示，關懷中心會優先處理確診者的居家隔離跟安置，時間差一定會發生，上網回報速度會影響居隔書開立的快慢，希望大家都能盡快上網回報，填報的居隔對象，系統會主動開立電子居隔書。

此外，民眾也要通報職場的防疫長，依照職場的防疫規定辦理居家辦公，或向公司請假。5月1號的部分就請大家填寫中央的簡訊系統，再由中央開居隔書，以後就不會透過地方政府。

依現行規定，75歲以上長者，必須安置到醫院，黃珊珊稱，很多民眾表示，75歲以上長輩因為沒有症狀，不願到醫院安置，關懷中心目前會優先處理收案住院，若當事人堅持不入院，會安排視訊醫療，由醫師評估後決定是否居家照護。

至於多民眾常問快篩陽性怎辦？黃珊珊強調不要慌張，戴好口罩，包好檢體，步行或請親友駕車或騎車，就近到門診做PCR。另外，居戶關懷包或居隔快篩劑，因為作業量大，目前用物流寄送，中央給名單後就寄送，大概要2到3天。