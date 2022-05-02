北農逾2百人確診 黃珊珊：每天4千份快篩 陰性才能上工 17:302022/05/02 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市副市長黃珊珊。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北農產運銷公司已有超過200人確診，台北市副市長黃珊珊2日表示，中央將配發每周2.8萬份快篩劑，讓進入北農的人員每天快篩，採取以篩代隔方式，維持北農能繼續運作。 黃珊珊今天指出，昨天有與農委會主委陳吉仲通過電話，因為北農是民生必要機構，所以採取「以篩代隔」，由中央配發給北農每天4000份、7天共2.8萬份的快篩劑，以類似普篩方式，讓進出北農的人員天天快篩，若快篩陽性就返家休息，陰性可繼續工作。 北農爆210人確診 陳吉仲：今晚起快篩陰才可進一市 基隆7確診住民專責照護 工作人員快篩陰性可上班 #北農 #快篩 #中央 #黃珊珊 #快篩試劑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不考慮雙北提案「快篩陽即確診」陳時中抛新做法 15:212022/05/02 生活 篩檢政策神轉折 專家轟先射箭再畫靶 04:102022/05/02 生活新聞 司機快篩陽性！游錫堃2天前曾接觸 臉書自爆快篩結果 14:282022/05/02 政治 高雄長照機構防疫加嚴 工作人員須每周快篩陰才能上班 16:512022/05/02 生活 僑委會稱華視1200萬標案合法 藍委批：不要強迫第一線人員違法 14:222022/05/02 政治 柯文哲：黃珊珊與每個人都能合作 04:102022/05/02 政治要聞 北市長民調逆轉 媒體人曝這一派藏很深：別低估陳時中 12:112022/05/02 政治 北農223人染疫「人力少一半」 基層反映撐不住了 16:242022/05/02 生活 福又達獲核准 立委質疑滿滿利益影子 04:102022/05/02 政治要聞 小S全家居家隔離平常心 04:102022/05/02 娛樂新聞 海納百川》防疫中心這筆爛帳（譚再利） 14:012022/05/02 海納百川 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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