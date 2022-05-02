台北農產運銷公司已有超過200人確診，台北市副市長黃珊珊2日表示，中央將配發每周2.8萬份快篩劑，讓進入北農的人員每天快篩，採取以篩代隔方式，維持北農能繼續運作。

黃珊珊今天指出，昨天有與農委會主委陳吉仲通過電話，因為北農是民生必要機構，所以採取「以篩代隔」，由中央配發給北農每天4000份、7天共2.8萬份的快篩劑，以類似普篩方式，讓進出北農的人員天天快篩，若快篩陽性就返家休息，陰性可繼續工作。