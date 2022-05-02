台北農產運銷公司疫情持續擴大，截至今日中午共223人確診，其中拍賣員99人，約30、40人確診，台北市議員鍾小平說，基層反映撐不住了。對於有可能休市嗎？北市市場處表示，「目前沒有走到這一步」，陸續有一些之前確診者，解隔離以後回到公司正常上班。

鍾小平在議會質詢指出，第一市場總共80幾位拍賣員，只剩10幾位沒有確診，現在叫他們硬撐，政策叫「以篩代隔」，但蔬菜、水果的攤商一天超過5000人，每天有5000份試劑嗎？

衛生局長黃世傑指出，前幾天在專案會議討論，每天進出的人有上萬人，今天副市長黃珊珊奉市長之命，已經跟農委會主為陳吉仲要求快篩試劑，應該可以很快全面普篩，中央會把試劑備齊，今天或明天應該很快就拿到。

北市市場處批發市場科長張育瑋補充，過去確實有缺快篩試劑，緊急跟中央調度，稍早向中央發出公文，請他們提供2、3萬劑試劑，預計這兩天取得，之前針對北農員工有全面性篩檢，揪出確診狀況先讓他們回家休息，避免在市場影響其他人。

張育瑋指出，兩個市場拍賣員加起來共99位，約30、40位確診，理貨員也大概這個數字，目前都在掌握中，有因應作為調整交易模式。

鍾小平追問，還可以撐多久，可能會休市嗎？張育瑋強調，「目前沒有走到這一步」，陸續都有一些之前確診者，解隔離以後回到公司正常上班，陸續回流。

鍾小平直言，聽過陳吉仲下軍令狀、總經理翁震炘執行，不管確診多少人，結論是不可以休市，第一線拍賣員、理貨員他們已經撐不住，基層反映他們撐不住了，人力縮減一半以上。張坦言，目前拍賣員人力吃緊，但有一些調整，延長拍賣交易時間、併組拍賣，慢慢把交易量消化完。

北農主秘路全利補充，截至今日中午共223人確診，一市場198人，包含員工132、從業人員66人， 二市場有25人，員工15人、從業人員8人，派遣人員2人。

路全利指出，一市場員工共200多位員工，有132位確診，包含拍賣人員、理貨員、業管人員、駐警人員等，日前確診員工康復後將回來服務。

路全利指出，在市府及中央積極協助下，快速取得快篩試劑，最快預計今天到貨，只要是進場交易的承銷人員都要做快篩檢測。對於未來多久執行一次全面快篩？路表示，目前快篩試劑需求量大，未來根據快篩試劑到貨數量，做妥善安排規畫。