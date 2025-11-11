軟銀公布第二財季（7～9月）淨利為2.5兆日圓（約166億美元），較去年同期的淨利1.18兆日圓暴增1倍多，為連續第三個季度實現獲利，且遠遠超出分析師預估的2070億日圓。

受惠於軟銀對ChatGPT開發商OpenAI和PayPay的投資，其願景基金（Vision Fund）在第二財季實現3.5兆日圓（約190億美元）收益。其中，OpenAI持股價值達2.16兆日圓。

今年3月，以軟銀為首的籌資回合為OpenAI注資至多400億美元，當時OpenAI的估值為3000億美元。10月，有消息指出，包括軟銀在內的投資人團體從OpenAI員工手中收購價值66億美元股份，當時OpenAI的估值已經升至5000億美元。

值得注意的是，軟銀在財報聲明中披露已經出清所有輝達持股，在10月份出售3210萬股輝達股票，進帳58.3億美元。該公司亦出售部分T-Mobile持股，套現91.7億美元。