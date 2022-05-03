上海及昆山地區陸續解封，楠梓電(2316)、志聖(2467)、雙鴻(3324)、超眾(6230)、安力-KY(5223)、同協(5460)、臺慶科(3357)、興能高(6558)公告開始恢復生產，隨著上海及昆山復工腳步加速，各廠均預估，4月營收將是谷底，5月起營運將逐步恢復正常。

上海及昆山新冠肺炎疫情逐漸趨緩，解封復工速度加快，這兩天續有楠梓電、志聖、雙鴻、安力-KY、同協、臺慶科、興能高公告復工。

PCB廠楠梓電子公司公告昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司收到當地政府通知，依政府規定逐步恢復生產，楠梓電第1季合併營收為14.31億元，年增22.14%，楠梓電表示，4月將是營運谷底。

臺慶科第1季稅後盈餘為3.06億元，年增32.52%，每股盈餘為2.97元，臺慶科昆山廠區產值約佔10%，且產品線相對單純，臺慶科透過泗洪廠調度生產，預期昆山廠停工對公司營運影響不大，復工後營運可望恢復正常。

散熱廠雙鴻、超眾及安力-KY亦公告復工，各廠評估，目前訂單只是延後生產，復工後將加速出貨，預期4月將是最壞狀況，5月起營運將逐步恢復正常。