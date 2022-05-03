受惠終端市場需求不斷攀升，運動、輕奢兩大事業訂單佳，加上招工與生產出貨順暢，專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）3日公布自結4月合併營收達7.28億元，年增64.59％，創下單月歷史新高，累計今年前四月合併營收24.38億元，年增51.75％。

威宏在手訂單持續暢旺，終端需求包括運動、輕奢兩大事業終端需求仍持續成長，而今年起歐美等國陸續放寬國境管制，大力推升商務與行李箱消費力道，威宏主力客戶包括NIKE、TUMI、KIPLING及AWAY等拉貨動能快速強勁，挹注威宏4月營收，創下單月歷史新高，傳統第二季出貨旺季樂觀可期。

在生產基地佈局方面，威宏旗下包括中國大陸、越南、泰國及柬埔寨等國，今年已完全擺脫疫情停工陰霾，加上農曆年後招工順暢，新產能學習曲線，亦受惠導入自動化設備及優化管理制度，較過去明顯縮短，帶動威宏生產效能在短期內，迅速追上訂單增加腳步。

此外，為因應量大且持續不間斷的訂單，威宏積極快速擴張生產產能，其中，柬埔寨今年2月新承租廠房，廠區規模達3.5萬平方米，初期規劃30條產線，搭配新舊廠產能，可同時支應運動與輕奢精品包袋，目前已完成設備進駐及開始招募人員，預期在第二季即可開始貢獻營收。

威宏旗下越南德御，自去年越南疫情停工後，已逐漸恢復，上半年預期可將回復到40條產線以上，由於兩地擴產動作，公司將足以供應今年公司在手訂單。

展望今年，威宏營運已一掃過去疫情陰霾，大步向前邁進，第二季為傳統出貨旺季，各大運動與輕奢精品品牌商，皆積極擴大布局下半年的消費動能，威宏在第二季首月，即創下單月歷史新高，後市樂觀持續走揚，營運可望超越過去、再創高峰。