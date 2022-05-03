精誠(6214)公布第一季財報，單季營收77.15億元，年增4.85％，創歷年同期新高及歷史單月次高，稅後淨利為3.15億元，年減37.55％，每股盈餘1.27元。

精誠指出，第一季營收創同期歷史新高，主要原因來自於精誠已從傳統產品組合銷售、系統整合定位，位移至數據整合、虛實整合、多雲混合、生態整合，不斷透過投資併購、策略合作、增加新產品與服務，或進入新市場，以優化營收結構。

此外，精誠持續轉型聚焦提供客戶多元混合雲服務以及訂閱服務商業模式，逐步提升年度經常性收入（Annual recurring revenue）的佔比，也帶動業務穩定成長，且精誠第一季雲服務營收已達整體營收的24％，與去年同期相較成長35％。財務收益則因資本市場受到疫情與地緣政治影響，較去年同期減少。

今年精誠將以成為台灣最大雲服務公司為目標，發展精誠自有雲應用生態平台服務，介接AWS、Azure、GCP等三大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，打造全台最大最完整的雲服務平台；另外，也將因應國際減碳趨勢與主管機關要求，攜手科技夥伴推出多項綠色科技解決方案，掌握「低碳轉型」商機。此外，精誠也將積極發展資安監控服務、深耕企業電商、連結Martech解決方案等事業目標，維持成長動能。