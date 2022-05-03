幫助「助人的人」向上提升，富宇慈善基金會攜手東海大學公益慈善與社會服務研究中心，開辦第一屆富宇東海「微星培力塾」。（東海大學提供／盧金足台中傳真）

富宇慈善基金會攜手東海大學公益慈善與社會服務研究中心開辦第一屆富宇東海「微星培力塾」，藉長期系統性的課程規劃，培訓非營利組織經營者，透過幫助「助人的人」、培養「助人組織」的能量，成為永續發展、提升服務品質的重要在地平台。

富宇慈善基金會執行長張宇承說，過去在拜訪社區、探測需求的過程中，發現小型非營利組織經常面臨的問題都有某種程度的共通性，然而，受限於法規、資源或人力，這些問題往往難以解決，希望透過「微星培力塾」，紮根機構運作上的理論與實務基礎、強化社會及企業資源的連結，讓慈善助人的組織有機會向上提升，讓社會福利發展更趨完善。

社會創新概念發酵，為強化慈善服務能量，富宇東海「微星培力塾」，取其微小卻如繁星閃耀的寓意，規劃為期一年三期、每月2次的系列課程及讀書會，課程內容專業且多元，並邀請「專業導師」及「企業導師」，每月固定分享非營利組織經營經驗，以及企業經營所需的問題處理能力，協助學員建立互助社群，力圖解決小型慈善組織常見的體質脆弱、孤立無援、財務拮据，以及人力不足等困境。

富宇東海「微星培力塾」計畫發起人暨東海大學社工系教授王篤強表示，富宇東海「微星培力塾」，師資皆來自於學術界重量級學者或企業界資歷深厚的經營者，期盼透過系列課程，養成非營利組織基礎知能、跨界經營思維與實務問題的解決能力，從非營利組織經營面向，嘗試化解非營利組織遭逢的困境。

富宇東海「微星培力塾」於4月開課，規畫完整一年、共三期的學習期程，從基礎到進階的九門課程內容，包含非營利組織概論、法令與社會福利等基礎理論，以及行銷、財務、方案設計，更有組織治理和募款等面向，每門時數20小時，由富宇慈善基金會全額贊助課程費用。

第一屆富宇東海「微星培力塾」共招募從台北至南投共18名非營利組織現職經營者及主管，包含財團法人癌症希望基金會台中希望小站、財團法人台灣省私立台灣盲人重建院、台中市街友關懷協會、社團法人中華傳愛社區服務協會、財團法人台中市健康全人教育基金會。

此外，還有新竹市基督教女青年會、財團法人苗栗縣私立幼安教養院、桃園市荃安長照關懷協會、社團法人彰化縣秀水鄉馬興社區發展協會、社團法人台中市生命線協會、弘光科技大學資源教室、財團法人老五老基金會、台中市私立福祿貝老老人養護中心。

社團法人台灣兒童健康暨身心發展協會、台中市以馬內利新婦協會、社團法人南投縣天主教山地服務研究社、財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心、財團法人台中市私立甘霖社會福利慈善事業基金會等，都在學員之列。