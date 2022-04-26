2021年「李國鼎穿石獎」日前舉行頒獎，主辦單位中華民國資訊學會邀請李國鼎科技發展基金會萬其超秘書長擔任頒發嘉賓，穿石獎每年頒發乙次，獎額一至二名，全國僅兩位資工領域教授獲獎。今年獲此殊榮者之一，東海大學資訊工程學系楊朝棟終身特聘教授為此獎項二十多年來，首位獲獎的私立大學教授。楊教授為現任東海大學圖書館館長暨電子計算機中心主任，擁有完整經歷外，並具有豐碩的研發能量。

「李國鼎穿石獎」，取 “滴水穿石”，終年不斷，長期專注之意。本次獎牌由中華民國資訊學會趙涵捷理事長及李國鼎科技發展基金會王伯元董事長共同簽署。(照片/東海大學提供)

中華民國資訊學會為激勵國人對於資訊領域之長期投入，卓有貢獻，並感念李國鼎先生對國內資訊科技之提倡，特設置「李國鼎穿石獎」，取 “滴水穿石”，終年不斷，長期專注之意。本次獎牌由中華民國資訊學會趙涵捷理事長及李國鼎科技發展基金會王伯元董事長共同簽署。楊教授於2001年8月從國家太空中心服完國防役後，回母校資工系服務，轉眼二十餘載，歷經副教授、教授、特聘教授，並於2019年底獲頒終身特聘教授。並擔任過研發處學術研究評量組組長、軟體工程與技術中心主任、電子計算機中心主任等職務。楊教授研究領域包括雲端計算、大數據、平行處理，近年的成果是以雲端計算與智慧物聯網的系統架構與服務、結合人工智慧技術，應用於雲端資安日誌分析、智慧醫療診斷與預測、用電監控與節能等。

李國鼎科技發展基金會萬其超秘書長頒2021年「李國鼎穿石獎」給東海大學資訊工程學系楊朝棟終身特聘教授。(照片/東海大學提供)

楊教授於東海大學服務間，已發表370多篇國際期刊與會議論文，其中The Journal of Supercomputing (SCIE)國際期刊發表論文數量33篇為世界第1，並有3個美國專利與3個台灣專利，研究成果豐碩且榮獲多項獎項。楊教授曾榮獲107年資訊月傑出資訊人才獎，110年榮獲國立陽明交通大學資工系傑出系友與110年中國工程師學會「傑出工程教授獎」，以及連續12年獲得科技部補助大專校院獎勵研究。

楊教授帶領團隊發展並建置機房能源管理系統(iGEMS)與校園用電監測(iCEMS)，不論是主機房與整個校園建物用電都可監測。本系統雖非節能設備，卻可有效監控設備與建物耗能，讓我們可以找到需節電標的，進而改善設備以達到省電目的。使東海大學總電費從103學年的7千5百多萬降至109學年的6千餘萬，此系統技術與效益榮獲科技部工程司103與104年產學合作傑出獎與第二屆臺中市政府低碳城市傑出貢獻獎。此外，楊教授培育資訊雲端安全學生團隊，績效卓越，連續7年指導學生參與全國學生叢集電腦競賽(TSCC)並獲獎，培育學生團隊在雲端服務及安全研究之實作能力培育，並研發OpenStack為軟體定義雲端基礎(SDCI)環境，帶領東海大學團隊於2017年取得CSA STAR認證與2018年科技部資訊安全實務研發計畫績優團隊獎。

楊朝棟教授表示，很榮幸能獲得校方的推薦，以及評審委員的青睞，獲選「李國鼎穿石獎」。首先要感謝東海大學，讓自己在資訊領域有發揮的場域；感謝校內主管與資工系師長同仁們的支持，高效能計算實驗室一起打拼的學生們，以及圖書館與電子計算機中心同仁們，有大家的努力與付出，讓東海的資訊成果與能量得以展現。再者感謝家人的支持，才能無後顧之憂投入資訊研究、教學與服務當中。回母校服務二十多年，覺得自己十分幸運，能在人生最精華的歲月中，為資訊領域的教學與研究，盡心盡力、自我成長與發揮，而獲得肯定。將以更堅定的信念，莫忘初衷、往前邁進！