金管會公布防疫保單最新銷售及理賠狀況，雖然4月26～29日承保件數增幅明顯趨緩，但理賠速度則未見停歇，4天續跳增達1.1億元。對於市場憂心部分保險業者財務恐因此亮紅燈，金管會已緊急要求相關產險及壽險公司進行壓力測試，針對可能狀況擬定因應對策。

金管會統計，防疫保單今年截至4月29日合季承保件數227.06萬件，4天增加13.5萬件或6.34％，保費收入17.18億元，4天增加1.09億元或6.81％，承保件數相較於先前單周跳增46～48萬件明顯減少。

不過，隨著確診人數持續攀升，防疫保單截至4月29日理賠件數達2.04萬件，4天增加達3489件或20.57％，理賠金額8.75億元，4天大增1.1億元或14.48％，即便統計天數未滿一周，理賠速度仍未因此趨緩。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，則因先前數據誤植而出現修正，今年截至4月29日承保件數下修為115.99萬張、保費收入修正為4.58億元。理賠件數2209件、理賠金額8035萬元。

對於4月26～29日防疫保單承保件數明顯減少，保險局主秘蔡火炎認為，除了保險公司緊急停售，使近日民眾投保防疫保單湧入，造成核保出現「塞車」外，適逢51勞動節假期前統計周期縮短，也是承保件數增幅趨緩的可能原因。

由於防疫保單理賠速度未見趨緩，平均每件防疫保單理賠4.28萬元，且推出仍有許多保戶尚未提出申請，在確診率未見趨緩狀況下，多位立委推估防疫保單可能理賠金額達300～900億元，指出恐有保險公司面臨財務壓力，並可能產生破產等危機問題。

蔡火炎對此表示，已緊急要求有推出防疫保單的產險及壽險公司，盡速進行防疫保單進行壓力測試，估算各種情境下的理賠狀況、損失金額及對公司財務可能影響，且須儘速提報董事會、由董事會討論增資等因應方案，並將董事會紀錄報送金管會。

蔡火炎指出，金管會未設定統一的壓力測試條件，由每家公司針對未來理賠預期進行財務評估。若各式防疫保單損失金額合計超過20億元，將由產險公會提案討論，允許損失金額較大的產險公司向保險局申請收回重大事故及危險變動準備金，以沖抵帳上損失。