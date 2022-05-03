央行今標售364天期定期存單新台幣1,700億元，未足額得標，總得標金額為1692.4億元，投標倍數為1倍，得標加權平均利率1.006%。今天的364天期存單未足額得標，也是央行自民國95年7月以來開始標售364天期千億元存單以來，首次未足額得標。央行表示，受到外資近期資金匯出，市場資金緊俏，再加上銀行間預期央行持續升息，使投標的金額大幅下滑。

央行發行的364天期存單來看，被視為短天期利率定錨最重要參考指標。今天標售得標加權平均利率再跳升突破1%，較上月標售上揚了37.3個基本點，但得標倍數僅只有1倍。

今天364天期存單得標加權平均利率1.006%，創民國100年8月，逾10年來新高；而得標倍數僅1倍，遠低於最近一年平均1.83倍，也是創下歷史新低。得標利率創波段高，但得標倍數卻相對下跌，再度顯示銀行預期央行今年第二次升息時間點已不遠，資金暫觀望等待近期更佳「進場」點，國內超低利率環境即將面臨終結。

央行表示，全球央行利率連續性調升的預期，是前所未見，因此，銀行對標售364長天期存單的態度，也持保留觀望。央行自民國95年7月以來開始標售364天期千億元存單，而自106年5月，364天期存單每月標售金額調高到1700億元。