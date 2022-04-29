路透社29日調查報告，澳洲央行可望在5月3日，加入全球升息行列，預計將利率調高至0.25%。至於到2022年底時，當地利率估將上看到1.5%。

澳洲上季通膨飆至20年新高，迫使外界重新評估，當地央行可能最快會在下周就宣布升息。若屬實，這將是澳洲自2007年以來，睽違15年之後再度調升利率。

專家學者預估，澳洲央行將在5月3日政策會議上，將現行超低利率0.1%，調升15個基本點，就是再增加0.15%來到0.25%。甚至還有人主張，可能會1次調高40個基本點或0.4%，將當地利率推升至0.5%。

荷蘭金融集團ING認為，升息已是箭在弦上，澳洲央行有很好的理由可以坦言，貨幣將要緊縮是無法避免的。此外，過去有許多不能升息狀況，現在都已不是問題，澳洲央行也逐步在鋪設，未來幾個月的升息之路。不過，當地上季通膨意外大增，表示5月很有可能就會開始升息。

若澳洲央行5月初把利率調高至0.25%，6月可能會再升1碼至0.5%，或兩碼至0.75%都有可能。

澳洲4大銀行之一的ANZ認為，澳洲央行搞不好一次就升個一或兩碼，把目前的政策利率大幅地拉近中性位置。因次，在6月勞動力成本報告出爐後，或8月更新經濟數據時，都有可能再升息。

部分專家學者認為，澳洲到了2022年底，利率可能會升至1.5%，是前次預估值0.75%的兩倍。至於2023年底，澳洲利率可能至少上看2%。

澳洲升息應該是早晚的事，不過，卻丟給現任總理莫里森尋求連任的一個大難題。因為，許多澳洲民眾早已債台高築，還有東西愈來愈貴，生活壓力也跟著變大不少。