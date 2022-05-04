銅箔基板廠聯茂(6213)第1季每股盈餘為2.11元，為歷年同期新高。儘管第2季變數不少，隨著Intel Eagle Stream與AMD Genoa伺服器新平台於下半年推出，以及車用晶片短缺情形陸續改善，高速材料升級且加速出貨，聯茂預估，全年營收可望再創新高。

受惠伺服器與車用市場成長動能穩健，聯茂營運淡季不淡，第1季合併營收達82.7億元，季增3.0%，年增11.8%，創歷年同期新高及單季歷史次高，營業毛利為12.49億元，季增0.2%，年減8.9%，由於總體經濟和地緣政治等不確定因素造成原物料價格上漲，單季毛利率為15.1%，季減0.4個百分點，年減3.4個百分點，歸屬母公司淨利為8.1億元，季增0.2%，年增25.9%，創歷年同期新高，每股盈餘為2.11元。

雖大環境面臨高價原物料和疫情干擾供應鏈等挑戰，聯茂持續看好長期網路通訊等高速傳輸/運算帶動市場對高速高頻材料之需求，江西廠今年將如期進行第三期擴廠，規劃整體第三期規模為120萬張月產能，預期於第二季開出30萬張，隨後逐步增加產能，並於2023年第一季全數擴建完成。

展望第2季，聯茂表示，儘管市場存在如烏俄戰爭、中國大陸部分地區疫情封控、物流運輸阻塞和通貨膨脹等諸多風險干擾，但雲端運算資料中心與汽車應用電子終端需求成長，聯茂將持續密切觀察整體市場變化；下半年隨著Intel Eagle Stream與AMD Genoa伺服器新平台推出，以及車用晶片短缺情形陸續改善，預期在下一世代伺服器與汽車電子(EV/ADAS)雙引擎驅動下，高速材料升級且加速出貨，有助聯茂營收持續成長，全年營收可望再創新高。