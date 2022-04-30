長科*(6548)董事會修訂公司章程，將由目前現行的每半年分派現金股利改為每季配發，此案將呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派，由於客戶需求依舊暢旺，長科*預期，第2季營運可望向上攀升，單季合併營收預期介於36.8億元到38.7億元之間。

近年來隨著公司營運穩定成長，長科自營運活動產生穩定的現金流入持續增加，且長科2022年業績仍有機會持續成長，未來自由現金流量也會隨之攀升，為了與股東同享營運成果，長科因而將現金股利發放方式從原先的每半年分派改為季季配以回饋股東。

長科*董事會修訂公司章程，將由目前現行的每半年分派現金股利改為每季配發，此案將呈送股東會核准，授權董事會得每季決議分派。待股東會通過此修訂案，長科董事會規劃未來每季現金股利將於次一季董事會核准後6個月內配發。

長科*自結2022年第1季合併營收為36.31億元，為單季歷史次高，歸屬母公司業主的稅後盈餘為7.02億元，為單季歷史新高，每股盈餘為1.87元；展望第2季，長科*表示，客戶需求依舊暢旺，預期單季營運可望向上攀升，單季合併營收預期介於36.8億元到38.7億元之間。若以新台幣28.2元兌1美元平均匯率假設，則毛利率預計介於31%到33%之間；營益率預計介於22.5%到24.5%之間。