工業物聯網廠商研華(2395)周五舉行董事會，公佈2022年第一季合併財務報表。研華2022年第一季合併營收達新台幣161.2億元，年增22.5%、季增2%。首季營業毛利為61.57億元，毛利率38.2%，合併稅後淨利為25.72億元，年增34%、季增13%，第一季合併每股稅後盈餘(EPS)達3.32元。研華首季營收及獲利表現，續創歷史新高紀錄。

研華第一季營收以美元表達為5.78億元，年增25%，優於先前預期。在事業群方面，整體而言皆較去年成長，其中以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)、應用電腦事業群(Applied Computing Group，ACG)及服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)表現最佳，年對年分別成長27%、86%及66%。在區域表現方面，以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長32%、31%及70%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場景氣穩健復甦，全球綠能趨勢帶動電動車、風電等新能源相關需求強勁，過去受疫情影響較深之博弈產業亦恢復正成長，推升研華第一季營收再創新高。接單方面，首季接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.36，訂單去化狀況已逐步改善。

展望第二季，受惠於工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，終端市場需求強勁，然關鍵物料缺口、四月大陸昆山廠區與物流封控管制之挑戰猶在，預計第二季約有8~10%之營收遞延影響。內部已成立專案小組積極因應，並啟動昆山與林口兩地產能調控作業，將物料、產能和物流之影響降至最低，維持整體營運穩定性。