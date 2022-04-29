受累於疫後網購需求趨緩、通膨與供應鏈導致成本大增、Rivian投資損失，亞馬遜發布令人失望的上季財報與前景展望，不但呈現7年來首次虧損，營收成長寫下20年來最低，顯示這家電商巨擘面臨多方打擊。

受此影響，亞馬遜28日（周四）盤後股價重摔9％。

由於人們返回疫情前的習慣、增加實體商店消費，上季營收成長僅7％，淨損38億美元火，為2015年以來首度赤字。

亞馬遜的財測來看，上季調漲Prime會費可能不足以帶動獲利。該公司預期本季營業利益可能介於30億美元或虧損10億美元之間，遠低於去年同期的獲利77億美元。

在歷經疫情期間業績飆升的榮景後，亞馬遜如今面臨一連串挑戰。為了吸引人才提供更高薪資，使得支出大增，紐約市訂單處理中心員工投票成立公司內部第一個工會，令亞馬遜頭痛不已。燃料價格躍升不但侵蝕消費者的可支配所得，也讓亞馬遜送貨成本更昂貴。