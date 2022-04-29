貝思半導體(BE Semiconductor)周五提出預測，第二季銷售將有所提升；貝思也宣布第一季銷售高於公司預期。

該荷蘭封測設備供應商表示，儘管全球供應鏈中斷，旗下一家生產工廠遭遇洪水，但該公司上季出貨量超出預期。

貝思預計，今年4月至6月公司營收將較第一季增長近10%。

貝思半導體第一季營收2.024億歐元(約2.129億美元)，較第四季增加17.9%，優於預期；貝思此前提出的財測為季增15%。

今年第一季訂單額為2.048億歐元，比第四季增加1.1%，但較去年同期大幅下降了37.4%。

執行長Richard Blickman說，此反映出中國智慧型手機和主流電子產品的製造商對需求的下降。

受此訂單消息影響，貝思周五在阿姆斯特丹的股價暴跌4.1%，暫報62.1歐元。

荷蘭同業ASM國際在四月稍早則預期第二季營收將上升。