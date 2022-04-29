歐股在周五早盤繼續揚升。強勁的企業業績報告，以及礦業股和科技股的上漲，提升了市場風險偏好，讓歐股在顛簸的四月，接近結束時有所提升，並走在連三漲的路上。

周五泛歐Stoxx 600指數早市升3.87點或0.87%，為451.05點，並將月線的跌幅收窄到1.1%。

礦業股上漲1.9%，領漲其它所有板塊。追隨美國同業行情，科技股升1.7%，表現次之。

荷蘭科技投資公司Prosus大漲8.5%，暫報46.38歐元；最新新聞報導指稱，美國和中國監管單位正就企業審計規則進行談判，避免中企在美國市場退市，消息提振了大量握有騰訊股票的Prosus股價。

丹麥製藥廠Novo Nordisk在調升今年銷售和營業利益預期後，大漲5.4%。

法國建築材料商Saint-Bobain公布第一季銷售創紀錄，股價升3.7%。

荷蘭半導體設備商貝思半導體跌6.2%；該公司稱，手機需求下降和中國市場疲弱，抑制了今年訂單量表現。

歐元區第一季GDP初值將在週五稍晚公佈。